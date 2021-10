Calciomercato Juventus | due club su Asensio del Real Madrid I dettagli

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Le ultime dalla Spagna sull’interesse dellaper Marco: il fantasista delpiace anche a Milan e Arsenal Dalla Spagna arrivano nuovi rumors su un presunto interesse dellaper Marco. Il fantasista spagnolo non sarebbe incedibile per il, con la ‘Vecchia Signora’ tra le squadre interessate come riporta il sito Fichajes.net.sarebbe un profilo stimato da Allegri e che farebbe al caso del tecnico bianconero per il reparto offensivo. Sul giocatore di Ancelotti resterebbero alla finestra anche Milan e Arsenal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : #Vlahovic ha un contratto con la #Fiorentina fino al 30 giugno 2023, dunque la prossima estate avrebbe un valore de… - DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - Gazzetta_it : Tielemans, Witsel e Tchouameni: la Juve li osserva a casa sua #FranciaBelgio #calciomercato - calciomercatoit : Sondaggio - calciomercato_m : DA FIRENZE - Vlahovic sul mercato: Juventus, Atletico e City sono pronti a fare un’offerta -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Ancelotti e il Real Madrid sulla strada dellaper Sule, in scadenza con il Bayern Monaco: le ultime sul difensore Niklas Sule è stato accostato ae Inter in Serie A negli ultimi tempi, considerando il contratto in scadenza in estate col Bayern Monaco. Il difensore della nazionale tedesca potrebbe diventare una ghiotta occasione di ...E perdemmo la prima partita, semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la'.La Fiorentina a caccia dell’erede di Vlahovic: sul taccuino del club viola ci sarebbe anche Jovic del Real Madrid La Fiorentina è alle prese con la grana Vlahovic, sempre più lontano dal rinnovo di co ...A poche ore del passaggio ufficiale di proprietà del club inglese al fondo sovrano saudita del principe ereditario Mohammad Bin Salman, Oltremanica ...