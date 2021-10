Calciomercato Fiorentina: Borja Mayoral o Scamacca per il dopo-Vlahovic (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Fiorentina si prepara al dopo Vlahovic, i nomi sono quelli di Scamacca e Borja Mayoral dopo il comunicato della Fiorentina, firmato Rocco Commisso, sul discorso rinnovo di Dusan Vlahovic, la Viola si starebbe preparando al futuro. Stando a quanto riportato da Tuttosport, i nomi sul taccuino della squadra di Firenze sono quelli di Borja Mayoral (che nella Roma sta trovando poco spazio) e di Gianluca Scamacca del Sassuolo L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lasi prepara al, i nomi sono quelli diil comunicato della, firmato Rocco Commisso, sul discorso rinnovo di Dusan, la Viola si starebbe preparando al futuro. Stando a quanto riportato da Tuttosport, i nomi sul taccuino della squadra di Firenze sono quelli di(che nella Roma sta trovando poco spazio) e di Gianlucadel Sassuolo L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : #Vlahovic ha un contratto con la #Fiorentina fino al 30 giugno 2023, dunque la prossima estate avrebbe un valore de… - PBPcalcio : Commisso a #FirenzeViola '#Vlahovic non ha accettato la nostra proposta, non rinnoverà con la Fiorentina' Pronti a… - zazoomblog : Calciomercato Fiorentina: Borja Mayoral o Scamacca per il dopo-Vlahovic - #Calciomercato #Fiorentina: #Borja - Fantacalcio : Fiorentina, Vlahovic rischia l'addio a gennaio: come gestirlo al Fantacalcio? - infoitsport : Calciomercato Fiorentina, colpaccio Commisso: dimenticato Vlahovic -