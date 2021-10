Calciomercato, che duello per la stella del Real Madrid! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Due delle principali squadre a livello italiano stanno per darsi battaglia all’ultimo sangue per un fenomeno del Real Madrid. Attenzione, perché non sono esclusi colpi di scena! Nel Real Madrid ormai è chiuso, da circa un anno fuori squadra, ma la sua stella, il suo talento può ancora incantare: parliamo di Asensio! Asensio, arriva in Italia? Milan e Juventus sul calciatore Le due super squadre italiane pronte a darsi battaglia per Marco Asensio sono Juventus e Milan, ovvero due squadre che seguono l’esterno offensivo spagnolo da qualche anno. Ma quest’anno – o meglio questo gennaio – potrebbe essere la volta decisiva, quella definitiva per il suo addio al Real Madrid! Come riporta fichajes.net, il gioiello del Real Madrid sarebbe ai margini del progetto di Ancelotti e non è ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Due delle principali squadre a livello italiano stanno per darsi battaglia all’ultimo sangue per un fenomeno delMadrid. Attenzione, perché non sono esclusi colpi di scena! NelMadrid ormai è chiuso, da circa un anno fuori squadra, ma la sua, il suo talento può ancora incantare: parliamo di Asensio! Asensio, arriva in Italia? Milan e Juventus sul calciatore Le due super squadre italiane pronte a darsi battaglia per Marco Asensio sono Juventus e Milan, ovvero due squadre che seguono l’esterno offensivo spagnolo da qualche anno. Ma quest’anno – o meglio questo gennaio – potrebbe essere la volta decisiva, quella definitiva per il suo addio alCome riporta fichajes.net, il gioiello delMadrid sarebbe ai margini del progetto di Ancelotti e non è ...

