Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Irlanda del Nord e Lituania ‘alleate’ di un’Italia che guarderà la Svizzera con attenzione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la delusione di San Siro, l’Italia può adesso guardare con grande attenzione ai risultati che arriveranno in questa finestra di ottobre riservata alle Qualificazioni europee per i Campionati del Mondo di Qatar 2022. La selezione tricolore, che tornerà a giocare nel mese di novembre per le ultime due partite del girone, spera infatti di presentarsi allo scontro diretto contro la Svizzera con un minimo vantaggio in classifica per potersi permettere con maggiore serenità anche un pareggio. Gli Azzurri sono attualmente al comando del gruppo C con 6 punti di margine sulla Svizzera e 9 sull’Irlanda del Nord, le quali hanno però a disposizione due match in più da giocare rispetto alla banda di Roberto Mancini. Il prossimo incontro in calendario (che riguarda la lotta per ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la delusione di San Siro, l’Italia può adesso guardare con grandeai risultati che arriveranno in questa finestra di ottobre riservata alleeuropee per i Campionati del Mondo di Qatar. La selezione tricolore, che tornerà a giocare nel mese di novembre per le ultime due partite del girone, spera infatti di presentarsi allo scontro diretto contro lacon un minimo vantaggio in classifica per potersi permettere con maggiore serenità anche un pareggio. Gli Azzurri sono attualmente al comando del gruppo C con 6 punti di margine sullae 9 sull’del, le quali hanno però a disposizione due match in più da giocare rispetto alla banda di Roberto Mancini. Il prossimo incontro in calendario (che riguarda la lotta per ...

