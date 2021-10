Calcio: Nicolato 'Bosnia solida, Spagna esempio da seguire sui giovani' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il tecnico dell'Under 21 chiede ai suoi: "Grande concentrazione per tutta la partita" FIRENZE - "Mi aspetto grande concentrazione per tutta la partita. La Bosnia tende ad abbassare i ritmi e nel ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il tecnico dell'Under 21 chiede ai suoi: "Grande concentrazione per tutta la partita" FIRENZE - "Mi aspetto grande concentrazione per tutta la partita. Latende ad abbassare i ritmi e nel ...

