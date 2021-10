Calcio | Nations League Oltre 9 mln di telespettatori per Italia - Spagna

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Share pari al 36,96% per il match degli azzurri trasmesso in diretta su Rai1 ROMA - Sconfitta sul campo dopo una striscia di 37 risultati utili consecutivi, la Nazionale di Roberto Mancini vince la ...

... Luis Enrique: "Italia al top, ma prima o poi perderà" Caccia alla coppa e all'assegno, ecco quanto vale laLeague Le pagelle di Italia - Spagna: Bonucci arrogante, Oyarzabal chiave tatticaLa stampa europea celebra Gavi, il 17enne spagnolo che ha sorpreso San Siro nella semifinale diLeague persa ieri 2 - 1 dall'Italia. Verratti, "calciatore di livello mondiale, ha sofferto" contro di lui, scrive Marca, principale quotidiano sportivo spagnolo. Luis Enrique, dopo aver ...Poi guardi il ruolino di marcia dell'ex Valencia con la maglia della Spagna e strabuzzi gli occhi: 21 partite, 12 gol. Italia-Spagna, prima semifinale della Nations League 2020-2021 andata in scena a ...Share pari al 36,96% per il match degli azzurri trasmesso in diretta su Rai1 ROMA (ITALPRESS) - Sconfitta sul campo dopo una striscia di 37 ...