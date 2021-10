Calcio: Nations League.Donnarumma'A testa alta verso prossimi obiettivi' (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Non è andata come volevamo ma ce l'abbiamo messa tutta come sempre quando indossiamo la maglia azzurra" ROMA - "Non è andata come volevamo, ma ce l'abbiamo messa tutta. Lo spirito e l'impegno sono ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Non è andata come volevamo ma ce l'abbiamo messa tutta come sempre quando indossiamo la maglia azzurra" ROMA - "Non è andata come volevamo, ma ce l'abbiamo messa tutta. Lo spirito e l'impegno sono ...

Advertising

RaiSport : ?? #Mancini: 'Peccato perdere così' Il ct azzurro: 'Ma questa è una sconfitta che ci darà grande forza'… - Gazzetta_it : Nations League: Italia-Spagna 1-2. In finale ci va la Roja - SkySport : #Mancini dopo #ItaliaSpagna: 'Perdere così dispiace, ma questa partita ci dà grande forza' #SkySport - susydigennaro : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - La vendita dei biglietti per la finale 3° e 4° posto dell'Italia durerà fino a sabato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - La vendita dei biglietti per la finale 3° e 4° posto dell'Italia durerà fino a sabato -