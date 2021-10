Cairo: 'Un evento speciale, il palcoscenico per celebrare i successi del nostro sport' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quattro anni fa lanciò una scommessa, con quell'intuizione di partorire dal nulla un festival dedicato allo sport, immerso tra la gente e ricco di campioni. Oggi il presidente di Rcs MediaGroup, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quattro anni fa lanciò una scommessa, con quell'intuizione di partorire dal nulla un festival dedicato allo, immerso tra la gente e ricco di campioni. Oggi il presidente di Rcs MediaGroup, ...

Advertising

infoitsport : Cairo: 'Un evento speciale, il palcoscenico per celebrare i successi del nostro sport' - Gazzetta_it : Urbano Cairo e il Festival dello Sport: 'Un evento speciale. Il palcoscenico per i successi del nostro sport'… - AnnaP1953 : RT @MarcoGi63902800: ...Meloni arriva in ritardo all’evento per Bernardo e Salvini se ne va'. Il Corriere non migliora mai: nel titolo fa… - ambiendator : RT @MarcoGi63902800: ...Meloni arriva in ritardo all’evento per Bernardo e Salvini se ne va'. Il Corriere non migliora mai: nel titolo fa… - Mariang47614228 : RT @MarcoGi63902800: ...Meloni arriva in ritardo all’evento per Bernardo e Salvini se ne va'. Il Corriere non migliora mai: nel titolo fa… -