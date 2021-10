Bufera su Bissouma | il centrocampista arrestato per violenza sessuale

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il calciatore del Brighton Yvesè statonella notte tra martedì e mercoledì mentre si trovava in discoteca, con la gravissima accusa di. La Polizia del Sussex ha svelato tutti i dettagli: “Due uomini sono stati arrestati dopo che una donna ha riferito di essere stata aggredita sessualmente in un luogo di ritrovo a Brighton, nelle prime ore di mercoledì. Un uomo sulla quarantina ed uno sulla ventina, entrambi di Brighton, sono stati arrestati con l’accusa die in questo momento rimangono sotto custodia della polizia. La vittima sta ricevendo assistenza specialistica dagli agenti”. Anche il Brighton ha confermato la notizia “il Brighton & Hove Albion è consapevole che uno dei suoi giocatori sta collaborando con la polizia nelle ...