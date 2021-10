sportli26181512 : Brighton, arrestato Bissouma con l'accusa di violenza sessuale: Il centrocampista maliano è stato fermato dagli age… - TV7Benevento : Calcio: Premier, giocatore del Brighton arrestato con l'accusa di violenza sessuale... - infoitinterno : Premier, giocatore del Brighton arrestato con l'accusa di violenza sessuale - felipegt182 : RT @ETGazzetta: Accusato di violenza sessuale: arrestato in discoteca Bissouma del Brighton #Premier - andreastoolbox : Premier, giocatore del Brighton arrestato con l'accusa di violenza sessuale | Sky Sport -

Il centrocampista del Brighton, Yves Bissouma, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì con l'accusa di violenza sessuale e ha trascorso l'intera giornata in carcere. Il 25enne si trovava in un night club.