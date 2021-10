Breve cronaca della ricerca di opere (sconosciute) di un premio Nobel (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il premio Nobel per la letteratura 2021 è stato assegnato al romanziere tanzaniano Abdulrazak Gurnah. Motivazione dell’accademia svedese: “Per la sua intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel divario tra culture e continenti”. La domanda sorge quasi spontanea, almeno ai lettori italiani: chi è Abdulrazak Gurnah? Facendo una ricerca su Google, Wikipedia a parte, non si riesce a scoprire molto su di lui. Nato nell’isola di Zanzibar nel 1948, dal 1968 vive in Inghilterra, dove andò per studiare e dove poi è diventato professore di letteratura inglese all’Università del Kent. E i suoi libri? Delle edizioni in italiano dei suoi libri su Amazon, nessuna traccia. Solo in inglese, una in turco. Con qualche difficoltà si può trovare in lingua italiana “Il disertore”, romanzo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilper la letteratura 2021 è stato assegnato al romanziere tanzaniano Abdulrazak Gurnah. Motivazione dell’accademia svedese: “Per la sua intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel divario tra culture e continenti”. La domanda sorge quasi spontanea, almeno ai lettori italiani: chi è Abdulrazak Gurnah? Facendo unasu Google, Wikipedia a parte, non si riesce a scoprire molto su di lui. Nato nell’isola di Zanzibar nel 1948, dal 1968 vive in Inghilterra, dove andò per studiare e dove poi è diventato professore di letteratura inglese all’Università del Kent. E i suoi libri? Delle edizioni in italiano dei suoi libri su Amazon, nessuna traccia. Solo in inglese, una in turco. Con qualche difficoltà si può trovare in lingua italiana “Il disertore”, romanzo ...

