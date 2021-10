Brescia | Cellino | “Tonali? Non l’avrei mai venduto al Milan | ma…”

Advertising

PianetaMilan : @BresciaOfficial , #Cellino : 'Tonali? Non l'avrei mai venduto al @acmilan , ma...' #ACMilan #Milan #SempreMilan… - ParmaLiveTweet : Brescia, Cellino contro le proprietà straniere: 'Che poi di straniero hanno solo l'accento...'… - sportli26181512 : Cellino e l'addio di Tonali: 'Senza retrocessione non l'avrei mai venduto al Milan': Nel corso della sua intervista… - notizie_milan : Brescia, Cellino: “Se non fossi retrocesso nona avrei ceduto Tonali” - sportli26181512 : Tonali-Milan, Cellino: 'Senza retrocessione...': Massimo Cellino, presidente del Brescia,... -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Cellino

Commenta per primo Massimo, presidente del, parla a Tuttosport , tornando anche sulla cessione di Sandro Tonali al Milan : 'Se due anni fa non fossi retrocesso, non avrei mai venduto Tonali al Milan. In Serie ...In un'intervista a Tuttosport, presidente del, racconta il calcio in Serie B di adesso e un retroscena sulla cessione di Tonali al Milan SERIE B - "Nei nostri campionati vengono iscritte squadre che non hanno i ...Il presidente del Brescia è intervenuto su Tuttosport, dove è voluto ritornare sulla trattativa per Sandro Tonali ...Nel corso della sua intervista a Tuttosport Massimo Cellino, numero uno del Brescia, è tornato a parlare della trattativa che ha portato alla cessione di Sandro ...