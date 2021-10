Brescia, Cellino: «Non avrei ma ceduto Tonali al Milan» (Di giovedì 7 ottobre 2021) In un’intervista a Tuttosport Cellino, presidente del Brescia, racconta il calcio in Serie B di adesso e un retroscena sulla cessione di Tonali al Milan SERIE B – «Nei nostri campionati vengono iscritte squadre che non hanno i parametri giusti, credono di fargli un favore e invece le mandano allo sfacelo. La mia gestione a Brescia invece è senza debiti. Io sono contro corruzione e furbizie. Per fare calcio ci vuole anche etica». Tonali – «Se due anni fa non avrei mai venduto Sandro Tonali al Milan. In Serie B non lo avrei mai potuto far giocare. Il mio obiettivo è sempre quello di produrmi i giocatori in casa e di farli giocare al Brescia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) In un’intervista a Tuttosport, presidente del, racconta il calcio in Serie B di adesso e un retroscena sulla cessione dialSERIE B – «Nei nostri campionati vengono iscritte squadre che non hanno i parametri giusti, credono di fargli un favore e invece le mandano allo sfacelo. La mia gestione ainvece è senza debiti. Io sono contro corruzione e furbizie. Per fare calcio ci vuole anche etica».– «Se due anni fa nonmai venduto Sandroal. In Serie B non lomai potuto far giocare. Il mio obiettivo è sempre quello di produrmi i giocatori in casa e di farli giocare al». L'articolo proviene da Calcio News 24.

