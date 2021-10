Boxe | i piazzamenti degli italiani nei ranking WBC | WBA | WBO | IBF Chi è più “vicino” a giocarsi un Mondiale

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 ottobre 2021) All’interno dei varistilati dalle quattro grandi sigle del mondo del pugilato c’è anche un po’ d’Italia. Non è una presenza al momento abbondante, ma ci sono alcuni nomi che stanno facendo delle ben più che valide scalate verso l’alto nelle loro categorie di peso. Andiamo a vederli. In tre dei quattroè nei primi 15 Daniele Scardina. “King Toretto” ha di recente conquistato con autorità la cintura Intercontinentale della WBO nei pesi supermedi, ed è al momento 12° proprio per la WBO, 13° per l’IBF e 15° per la WBA, mentre la WBC ancora lo tiene fuori da questo club. Il leader è sempre Canelo Alvarez, tranne che per l’IBF, il cui capoclassifica è Caleb Plant (e arriverà il 6 novembre il match di riunificazione tra il messicano e l’americano). Per quel che riguarda invece i pesi superpiuma, fa capolino nella lista IBF il leader di quella ...