Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa sale nel finale con Wall Street, Milano +1,65%: Giù gas con rassicurazioni Putin e calo scorte Usa, s… - DividendProfit : Borsa: Europa sale nel finale con Wall Street, Milano +1,65% – Economia - fisco24_info : Borsa: Europa corre, bene futures, giù gas, Milano +1,5%: Sprint Iberdrola, ArcelorMittal, Enel, Renault e Stellant… - ForexOnlineMeIt : Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno - Borsa Italiana - DividendProfit : Borsa: Europa corre, bene futures, giù gas, Milano +1,35% – Economia -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Agenzia ANSA

In aumento anche le scorte di gas naturale, alla base del calo delle quotazioni del gas insieme alle rassicurazioni della vigilia del presidente russo Vladimr Putin sulle forniture all'. La ...Sugli scudi Stellantis (+3,14%), in linea con l'andamento del settore ine su ipotesi di un miglioramento del rating a Bbb. La segue Enel (+3,03%), sulla scia del balzo delle rivali spagnole ...(Teleborsa) - In Europa si scatenano gli acquisti; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. Nel frattempo, a Wall Street si muove in rialzo l'S&P-500. Sul sentiment degli i ...Banca Akros ha alzato il target price su Salcef a 22 euro da 16 euro. Banca Akros ha alzato il target price su Salcef a 22 euro da 16 euro. Rating "buy" confermato. (RV - www.ftaonline.com) Financial ...