Borsa: Asia rimbalza con Alibaba e Tencent (Di giovedì 7 ottobre 2021) rimbalzano con vigore i listini in Asia, con gli acquisti concentrati sui tecnologici. Alibaba (+5,8%), Tencent (+4,26%) e Taiwan Semiconductor (+2%). Manufacturing sono stati tra i maggiori ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021)no con vigore i listini in, con gli acquisti concentrati sui tecnologici.(+5,8%),(+4,26%) e Taiwan Semiconductor (+2%). Manufacturing sono stati tra i maggiori ...

Advertising

DividendProfit : Borsa: Asia debole, Tokyo -1,05% – Economia - fisco24_info : Borsa: Asia debole, Tokyo -1,05%: Ancora chiusi per festività i listini cinesi - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa verso avvio guardingo dopo forti cali Asia, focus su tech - ansa_economia : Borsa: Asia in rosso, balzano le materie prime, Tokyo -2,19%. Shanghai chiusa per festività, bene futures Europa e… - IlMontanari : Grandi tensioni geopolitiche in Asia. Non è solo il caso #Evergrande a spaventare i mercati finanziari del Far East… -