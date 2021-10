Borgo Panigale Experience | ripartono i tour nella Fabbrica Ducati e le attività del Laboratorio Fisica in Moto

(Di giovedì 7 ottobre 2021)prosegue nel suo percorso di riapertura al pubblico e, dopo aver ridato il via alle visite in Museo a maggio, a partire dall'11 ottobre riprenderanno anche i tanto attesidellaa ...

Advertising

CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Allacciamento A13 Bologna-Padova (Km 14,4) e… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Bologna Borgo Panigale (Km 4,8) e A14 A… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona fine code causa traffico intenso tra Svincolo Bologna Borgo Panigale (Km 4,8) e A14 Allacciamen… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona code causa traffico intenso tra Svincolo Bologna Borgo Panigale (Km 4,8) e A14 Allacciamento A1… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona fine code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Bologna Borgo Panigale (Km 4,8) e A14 Sv… -

Ultime Notizie dalla rete : Borgo Panigale

BolognaToday

... dopo aver ridato il via alle visite in Museo a maggio, a partire dall'11 ottobre riprenderanno anche i tanto attesi tour della fabbrica a. Durante i tour in fabbrica i visitatori, ...... con un motore parente stretto del Desmo 4 valvole della 888 ma senza cilindro verticale : 78 e 81 cavalli le potenze che riuscì a sviluppare la sportiva di. Che, 30 anni dopo, sta per ...Oli Bayliss, figlio del più noto Troy, sarebbe pronto a debuttare nel mondiale Supersport il prossimo anno con Ducati, affiancando il confermato Nicolò Bulega. A confermare questa intenzione è Paolo C ...Due le versioni della nuova Ducati Multistrada V2 2022, la "standard" e la "S". Quest’ultima disponibile in due allestimenti: "Essential" e "Travel", con borse laterali, manopole riscaldate e cavallet ...