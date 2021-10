BOOM! Italia Sì torna il 30 ottobre, dopo uno speciale in esterna. Liorni si ’smarca’ dalla Autieri (Di giovedì 7 ottobre 2021) Marco Liorni La stagione tv 2021/2022 è iniziata da circa un mese, con le principali trasmissioni che si sono riprese i loro spazi, ma nel palinsesto di Rai 1 manca ancora un tassello non di poco conto: il sabato pomeriggio. Che fine ha fatto Marco Liorni? E il progetto “top secret” di Serena Autieri? DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi cosa sta succedendo. Partiamo da una certezza: Italia Sì. La trasmissione che Liorni conduce da tre anni sta per tornare con la quarta edizione, che debutterà ufficialmente sabato 30 ottobre alle ore 17.00. La struttura e l’obiettivo non cambiano: raccontare l’Italia sotto vari aspetti, tra bellezza, curiosità, cronaca e attualità. La nuova stagione di Italia Sì sarà preceduta da una ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 ottobre 2021) MarcoLa stagione tv 2021/2022 è iniziata da circa un mese, con le principali trasmissioni che si sono riprese i loro spazi, ma nel palinsesto di Rai 1 manca ancora un tassello non di poco conto: il sabato pomeriggio. Che fine ha fatto Marco? E il progetto “top secret” di Serena? DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi cosa sta succedendo. Partiamo da una certezza:Sì. La trasmissione checonduce da tre anni sta perre con la quarta edizione, che debutterà ufficialmente sabato 30alle ore 17.00. La struttura e l’obiettivo non cambiano: raccontare l’sotto vari aspetti, tra bellezza, curiosità, cronaca e attualità. La nuova stagione diSì sarà preceduta da una ...

