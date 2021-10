Bonus e agevolazioni disponibili: ecco la mappa per non perderle (Di giovedì 7 ottobre 2021) Incentivi, agevolazioni fiscali, Bonus nei più diversi settori: il Governo, in questi ultimi mesi, è stato assai attivo in questo ambito e, pertanto, conviene di seguito fare una panoramica su tutti questi benefici. Lo scopo evidente è quello di rilanciare l’economia del nostro paese, da un lato, e aiutare nelle spese quotidiane e nelle necessità più o meno ricorrenti, i nuclei familiari residenti in Italia, dall’altro. Bonus tv, Bonus idrico, incentivi per fruire dei servizi termali, ma anche superBonus, Bonus facciate. Cerchiamo dunque di fare il punto della situazione, in modo che qualsiasi interessato non perda l’occasione di sfruttare questi benefici. Bonus mobili e grandi elettrodomestici: come funziona? Attraverso il ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 7 ottobre 2021) Incentivi,fiscali,nei più diversi settori: il Governo, in questi ultimi mesi, è stato assai attivo in questo ambito e, pertanto, conviene di seguito fare una panoramica su tutti questi benefici. Lo scopo evidente è quello di rilanciare l’economia del nostro paese, da un lato, e aiutare nelle spese quotidiane e nelle necessità più o meno ricorrenti, i nuclei familiari residenti in Italia, dall’altro.tv,idrico, incentivi per fruire dei servizi termali, ma anche superfacciate. Cerchiamo dunque di fare il punto della situazione, in modo che qualsiasi interessato non perda l’occasione di sfruttare questi benefici.mobili e grandi elettrodomestici: come funziona? Attraverso il ...

