Bomba Gf Vip | Sonia Bruganelli fatta fuori | lo sfogo di lei | “La mia esperienza in tv finisce qui Ecco cos’è successo” Fan sotto choc

Leggi su cityroma

(Di giovedì 7 ottobre 2021) C’è chi la ama e chi la odia ma, sicuramente, il ruolo di opinionista ben si adatta ai panni di, che vediamo quest’anno al fianco di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Circolano già delle indiscrezioni riguardo a un suo abbandono. Sarebbe la prima volta che un commentatore viene meno all’impegno preso col reality. Soprattutto un reality seguito come il Gf. Dopo ildell’anno scorso, il presentatore è riuscito a mettere insieme un cast stellare e ci sono tutti i presupposti per ripetere i numeri soddisfacenti dell’edizione precedente. Ma a quanto parenon è contenta della suatelevisiva. In una recente intervista ha dichiarato che preferisce lavorare dietro le quinte. Lei è la moglie di un grande pilastro ...