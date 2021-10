Bologna, la convocazione di Theate in Nazionale costa mezzo milione (Di giovedì 7 ottobre 2021) La convocazione di Theate in Nazionale costerà al Bologna mezzo milione da versare nelle casse dell’Ostenda L’ottimo avvio di stagione e la prima convocazione in Nazionale maggiore, il Bologna si coccola Theate che intanto ha già raggiunto il Belgio a Torino. Questo – come riportato dal Corriere dello Sport – costerà mezzo milione ai felsinei come bonus da versare nelle casse dell’Ostenda, club da cui hanno acquistato il cartellino del difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladiincosterà alda versare nelle casse dell’Ostenda L’ottimo avvio di stagione e la primainmaggiore, ilsi coccolache intanto ha già raggiunto il Belgio a Torino. Questo – come riportato dal Corriere dello Sport – costeràai felsinei come bonus da versare nelle casse dell’Ostenda, club da cui hanno acquistato il cartellino del difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

