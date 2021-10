Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti giovedì 7 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a giovedì 7 ottobre 2021. Prosegue anche quest’oggi e ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Campania, alle prese con la difficile lotta alla diffusione dei contagi da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 328 nuovi contagi, 4 morti, 16.267 tamponi totali, 17 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 203 +3) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2021. Prosegue anche quest’e ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, alle prese con la difficile lotta alla diffusione deida Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 328 nuovi, 4, 16.267 tamponi totali, 17 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 203 +3) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

