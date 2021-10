Bimbo rapito a Padova, ritrovato il furgone: le immagini (Di giovedì 7 ottobre 2021) ritrovato nella serata del 6 ottobre 2021 il furgone usato per rapire un bambino di 5 anni a Padova. Il furgone è stato trovato ieri sera alla periferia Nord della città da una pattuglia della ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 ottobre 2021)nella serata del 6 ottobre 2021 ilusato per rapire un bambino di 5 anni a. Ilè stato trovato ieri sera alla periferia Nord della città da una pattuglia della ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Padova, il bimbo rapito dal padre potrebbe essere già all'estero | La madre: 'Me lo ha strappato dalle braccia, ho… - MarzulloRoberto : RT @Tg3web: Ancora nessuna traccia del bimbo di cinque anni rapito martedì a Padova in un'azione da commando, sotto gli occhi della madre c… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Ancora nessuna traccia del bimbo di cinque anni rapito martedì a Padova in un'azione da commando, sotto gli occhi della madre c… - zazoomblog : Bimbo rapito a Padova la madre accusa il padre: trovato un furgone nero usato dai rapitori - #Bimbo #rapito… - Tg3web : Ancora nessuna traccia del bimbo di cinque anni rapito martedì a Padova in un'azione da commando, sotto gli occhi d… -