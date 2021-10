Bimbo rapito a Padova, la madre accusa il padre: trovato un furgone nero usato dai rapitori (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un Mecedes Vito di colore nero. Abbandonato vicino a un’officina meccanica nella periferia Nord di Padova. È questa l’ultima traccia lasciata dai rapitori che il 5 ottobre hanno portato via il piccolo David mentre passeggiava insieme sua madre. Il ritrovamento è avvenuto la sera del 6 ottobre, alle 22.30 circa. Ora i Carabinieri della stazione di Limena stanno effettuando tutti i rilievi per capire chi ci fosse dentro quel furgone. Secondo la madre uno di questi era proprio il padre del bambino. Il furgone era stato filmato dalle telecamere della tangenziale tra via del Plebiscito e Vigodarzere alle 8.34 del 5 ottobre mentre stava lasciando la città. La dinamica La mattina del 5 ottobre David, 5 anni, stava andando a scuola insieme a sua ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un Mecedes Vito di colore. Abbandonato vicino a un’officina meccanica nella periferia Nord di. È questa l’ultima traccia lasciata dairi che il 5 ottobre hanno portato via il piccolo David mentre passeggiava insieme sua. Il ritrovamento è avvenuto la sera del 6 ottobre, alle 22.30 circa. Ora i Carabinieri della stazione di Limena stanno effettuando tutti i rilievi per capire chi ci fosse dentro quel. Secondo launo di questi era proprio ildel bambino. Ilera stato filmato dalle telecamere della tangenziale tra via del Plebiscito e Vigodarzere alle 8.34 del 5 ottobre mentre stava lasciando la città. La dinamica La mattina del 5 ottobre David, 5 anni, stava andando a scuola insieme a sua ...

