Bimbo di 5 anni rapito mentre andava a scuola. Strappato dalla mano della madre da tre uomini (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un bambino di 5 anni è stato rapito a Padova, il piccolo si trovava con la mamma quando tre uomini a bordo di un furgone nero lo hanno prelevato con la forza e portato via. La madre del piccolo avrebbe già indicato come autore del rapimento l’ex e padre del bambino che già in passato aveva portato via il piccolo. Sul caso lavorano i carabinieri di Padova coordinati dalla pm Emma Ferrero che ha aperto un fascicolo per il reato di sottrazione di persone incapci. Bimbo di 5 anni rapito mentre andava a scuola Il piccolo David, questo il nome del bambino rapito, stava andando a scuola mano nella mano a mamma Alexandra Moraru (26 ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un bambino di 5è statoa Padova, il piccolo si trovava con la mamma quando trea bordo di un furgone nero lo hanno prelevato con la forza e portato via. Ladel piccolo avrebbe già indicato come autore del rapimento l’ex e padre del bambino che già in passato aveva portato via il piccolo. Sul caso lavorano i carabinieri di Padova coordinatipm Emma Ferrero che ha aperto un fascicolo per il reato di sottrazione di persone incapci.di 5Il piccolo David, questo il nome del bambino, stava andando anellaa mamma Alexandra Moraru (26 ...

