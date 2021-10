Benzina e diesel, prezzi ancora in salita (Di giovedì 7 ottobre 2021) Continua la crescita dei prezzi di Benzina e diesel sulla rete carburanti. Oggi è nuovamente Eni a rivedere al rialzo di 5 centesimi i prezzi raccomandati sul Gpl. Intanto i prezzi praticati sul territorio risultano ancora in salita sia nella modalità self che nella modalità servito, per effetto degli interventi dei giorni scorsi effettuati dalle compagnie. Si registrano aumenti anche sui prezzi praticati del metano auto. Quanto alle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, hanno chiuso ieri in discesa, dopo gli incrementi delle ultime sedute. Tornando alla situazione nazionale più nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Continua la crescita deidisulla rete carburanti. Oggi è nuovamente Eni a rivedere al rialzo di 5 centesimi iraccomandati sul Gpl. Intanto ipraticati sul territorio risultanoinsia nella modalità self che nella modalità servito, per effetto degli interventi dei giorni scorsi effettuati dalle compagnie. Si registrano aumenti anche suipraticati del metano auto. Quanto alle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, hanno chiuso ieri in discesa, dopo gli incrementi delle ultime sedute. Tornando alla situazione nazionale più nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservacarburanti del ...

