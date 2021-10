Benvenuta alla prima famiglia LGBTQ+ di Marvel, al cinema con Eternals (Di giovedì 7 ottobre 2021) Con Eternals la Marvel porta sul grande schermo la prima famiglia omogenitoriale di supereroi della storia. Il film, al cinema in Italia dal 3 novembre 2021, è il terzo capitolo della Fase Quattro del franchise. Diretto dalla regista vincitrice dell’Academy Award, Chloé Zhao, presenta un nuovo team di beniamini e tra loro c’è Phastos il primo eroe ad essere raffigurato come omosessuale in un film del Marvel cinematic Universe. Vi raccomandiamo... La Marvel annuncia il primo Captain America LGBTQ* Dopo 80 anni di storia, la Marvel ha annunciato il primo Captain America appartenente alla comunità LGBTQ+. ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 7 ottobre 2021) Conlaporta sul grande schermo laomogenitoriale di supereroi della storia. Il film, alin Italia dal 3 novembre 2021, è il terzo capitolo della Fase Quattro del franchise. Diretto dregista vincitrice dell’Academy Award, Chloé Zhao, presenta un nuovo team di beniamini e tra loro c’è Phastos il primo eroe ad essere raffigurato come omosessuale in un film deltic Universe. Vi raccomandiamo... Laannuncia il primo Captain America LGBTQ* Dopo 80 anni di storia, laha annunciato il primo Captain America appartenentecomunità. ...

