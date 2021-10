Belotti-Torino: è addio? La rivelazione del presidente (Di giovedì 7 ottobre 2021) Andrea Belotti è in questo momento ancora fermo ai box dopo il forte trauma contusivo al perone. Le sue condizioni sono in miglioramento, e dovrebbe tornare dopo la sosta, nella sfida contro il Napoli. Si era infortunato durante la preparazione estiva, ma i 115 minuti in campo nelle prime due giornate hanno peggiorato la situazione, costringendolo a saltare il mese di settembre. Intanto si continua a parlare del suo rinnovo, ancora tutt'altro che sicuro, con il Torino, vista la scadenza del suo contratto a giugno 2022. Ne ha parlato proprio stasera il presidente granata, Urbano Cairo, al Festival di Trento. Queste le sue parole: “Belotti per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare. Io ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, poi non posso costringerlo a fare nulla”. Le ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 ottobre 2021) Andreaè in questo momento ancora fermo ai box dopo il forte trauma contusivo al perone. Le sue condizioni sono in miglioramento, e dovrebbe tornare dopo la sosta, nella sfida contro il Napoli. Si era infortunato durante la preparazione estiva, ma i 115 minuti in campo nelle prime due giornate hanno peggiorato la situazione, costringendolo a saltare il mese di settembre. Intanto si continua a parlare del suo rinnovo, ancora tutt'altro che sicuro, con il, vista la scadenza del suo contratto a giugno 2022. Ne ha parlato proprio stasera ilgranata, Urbano Cairo, al Festival di Trento. Queste le sue parole: “per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare. Io ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, poi non posso costringerlo a fare nulla”. Le ...

