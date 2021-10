Belgio ribaltato, Francia in finale di Nations League (Di giovedì 7 ottobre 2021) TORINO (ITALPRESS) – La Francia campione del mondo batte in rimonta 3-2 il Belgio capolista del ranking Fifa e conquista il pass per la finale di Nations League contro la Spagna. All’Allianz Stadium di Torino, le due squadre danno spettacolo e dominano un tempo per uno: aprono Carrasco e Lukaku nella prima frazione, chiudono Benzema, Mbappè e Theo Hernandez che al 90? fredda Courtois e i Diavoli Rossi. Deschamps non cambia modulo rispetto alla brutta prova contro la Svizzera: spazio alla difesa a tre con la novità Theo Hernandez sulla sinistra. Ma il primo tempo è appannaggio dei belgi che al 37? passano in vantaggio: Carrasco sfonda sulla sinistra, rientra sul destro e batte Lloris sul primo palo con la complicità di una deviazione di Kounde. La Francia è scossa, un pò come accaduto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) TORINO (ITALPRESS) – Lacampione del mondo batte in rimonta 3-2 ilcapolista del ranking Fifa e conquista il pass per ladicontro la Spagna. All’Allianz Stadium di Torino, le due squadre danno spettacolo e dominano un tempo per uno: aprono Carrasco e Lukaku nella prima frazione, chiudono Benzema, Mbappè e Theo Hernandez che al 90? fredda Courtois e i Diavoli Rossi. Deschamps non cambia modulo rispetto alla brutta prova contro la Svizzera: spazio alla difesa a tre con la novità Theo Hernandez sulla sinistra. Ma il primo tempo è appannaggio dei belgi che al 37? passano in vantaggio: Carrasco sfonda sulla sinistra, rientra sul destro e batte Lloris sul primo palo con la complicità di una deviazione di Kounde. Laè scossa, un pò come accaduto ...

Advertising

ItaliaNotizie24 : Belgio ribaltato, Francia in finale di Nations League - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Belgio ribaltato, Francia in finale di Nations League - - tcm24com : Clamorosa rimonta della Francia, Belgio ribaltato 3-2 nel finale #Belgio #Francia #NationsLeague - CorriereCitta : Belgio ribaltato, Francia in finale di Nations League - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Belgio ribaltato, Francia in finale di Nations League -… -