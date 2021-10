Belgio, Martinez: «Sentiamo il peso di vincere disperatamente un trofeo» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato al termine del match di Nations League contro la Francia Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato al termine del match di Nations League contro la Francia. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. SCONFITTA – «Innanzitutto bisogna guardare il nostro primo tempo, siamo stati bravi e tranquilli. Abbiamo capito ciò che bisognava fare, abbiamo realizzato due gol e ne potevamo fare altri. Nella ripresa è subentrata l’emozione, abbiamo pensato al passaggio del turno e non alle azioni. Abbiamo permesso alla Francia di rientrare in partita e questa è una grande delusione. Siamo stati comunque tenaci, avevamo segnato il 3-2 ma è stato annullato e poi ha segnato Theo Hernandez al 90esimo…». PROBLEMA – «Il problema è stata l’emozione, la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roberto, commissario tecnico del, ha parlato al termine del match di Nations League contro la Francia Roberto, commissario tecnico del, ha parlato al termine del match di Nations League contro la Francia. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. SCONFITTA – «Innanzitutto bisogna guardare il nostro primo tempo, siamo stati bravi e tranquilli. Abbiamo capito ciò che bisognava fare, abbiamo realizzato due gol e ne potevamo fare altri. Nella ripresa è subentrata l’emozione, abbiamo pensato al passaggio del turno e non alle azioni. Abbiamo permesso alla Francia di rientrare in partita e questa è una grande delusione. Siamo stati comunque tenaci, avevamo segnato il 3-2 ma è stato annullato e poi ha segnato Theo Hernandez al 90esimo…». PROBLEMA – «Il problema è stata l’emozione, la ...

