Belgio-Francia oggi, Nations League 2021: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questa sera scopriremo quale sarà la seconda finalista della Nations League 2021 e si andrà, quindi, a comporre lo scontro che assegnerà il trofeo alla nazionale che succederà al Portogallo in questa competizione. Dopo Italia-Spagna di ieri, quest’oggi alle ore 20.45, toccherà a Belgio e Francia. La partita si giocherà all’Allianz Stadium di Torino e metterà di fronte due grandissime rivali che cercano il riscatto dopo un Europeo ben poco soddisfacente, che li ha visti uscire di scena contro, rispettivamente, Italia e Svizzera. Da una parte vedremo il Belgio, come sempre sospinto da De Bruyne e Lukaku, mentre la Francia schiererà l’artiglieria pesante, ovvero il tridente composto da Griezmann, Mbappè e Benzema. Sarà una sfida spettacolare e ricca di ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questa sera scopriremo quale sarà la seconda finalista dellae si andrà, quindi, a comporre lo scontro che assegnerà il trofeo alla nazionale che succederà al Portogallo in questa competizione. Dopo Italia-Spagna di ieri, quest’alle ore 20.45, toccherà a. La partita si giocherà all’Allianz Stadium di Torino e metterà di fronte due grandissime rivali che cercano il riscatto dopo un Europeo ben poco soddisfacente, che li ha visti uscire di scena contro, rispettivamente, Italia e Svizzera. Da una parte vedremo il, come sempre sospinto da De Bruyne e Lukaku, mentre laschiererà l’artiglieria pesante, ovvero il tridente composto da Griezmann, Mbappè e Benzema. Sarà una sfida spettacolare e ricca di ...

