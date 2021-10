Belgio-Francia, Nations League: probabili formazioni, orario e diretta tv (Di giovedì 7 ottobre 2021) Chi raggiungerà la Spagna, che ieri ha sconfitto l’Italia al Giuseppe Meazza, nella finalissima di Nations League in programma domenica 10 ottobre a San Siro? Le candidate per un posto al sole sono due: il Belgio degli “incompiuti” e la Francia campione del mondo in carica. Roberto Martinez cerca gloria in una competizione certamente importante che, onestamente, non rappresenta lo stesso fascino dei Mondiali e dell’Europeo. Didier Deschamps, dopo la brutta figura di Euro 2020, vorrebbero tornare sul tetto di un torneo del Vecchio Continente in attesa di presentarsi in Qatar tirato a lucido. Ecco le ultime da Belgio-Francia con il pronostico del match, le probabili formazioni, l’orario di inizio della partita e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Chi raggiungerà la Spagna, che ieri ha sconfitto l’Italia al Giuseppe Meazza, nella finalissima diin programma domenica 10 ottobre a San Siro? Le candidate per un posto al sole sono due: ildegli “incompiuti” e lacampione del mondo in carica. Roberto Martinez cerca gloria in una competizione certamente importante che, onestamente, non rappresenta lo stesso fascino dei Mondiali e dell’Europeo. Didier Deschamps, dopo la brutta figura di Euro 2020, vorrebbero tornare sul tetto di un torneo del Vecchio Continente in attesa di presentarsi in Qatar tirato a lucido. Ecco le ultime dacon il pronostico del match, le, l’di inizio della partita e la ...

Advertising

DiMarzio : #Belgio, le parole del Ct #Martinez alla vigilia del match contro la #Francia - ferrazza : Dopo Svizzera, Austria, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Irlanda, UK, Francia, Danimarca, Portogallo, Svezia, Norv… - infoitsport : Francia-Belgio e la rivalità 'giovane'. Deschamps: 'Il passato non si cambia'. Martinez: 'Più forti che in qu… - Ansa_Piemonte : Cinema Ambiente, 'Marcher sur l'Eau' vince 24/a edizione. Di Aissa Maiga (Francia/Belgio) sulla carenza di acqua in… - antoniothebeer : RT @tatanka_h: Stasera è in programma Belgio-Francia, partita valida per il primo torneo X Factor Juve. Per noi è sì -