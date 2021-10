Belgio-Francia: le formazioni ufficiali. Deschamps sorprende tutti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ieri è andata la prima delle due semifinali di Nations League, con la sconfitta dell’Italia per 2-1 per mano degli spagnoli. Ora tocca alla seconda semifinale, quella fra due superpotenze europee come Francia e Belgio. Si gioca all’Allianz Stadium, a Torino. Deschamps che sorprende tutti con la difesa a tre e manda in dal primo minuto il milanista Theo Hernandez come esterno a tutta fascia. Tridente pesante con titolari tutti insieme Griezmann, Benzema e Mbappè. Il Belgio invece che schiera una difesa molto esperta, titolari sono infatti gli ultratrentenni Vertonghen e Alderweireld. Dal primo minuto anche l’ex Atalanta Castagne e Eden Hazard. formazioni ufficiali Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ieri è andata la prima delle due semifinali di Nations League, con la sconfitta dell’Italia per 2-1 per mano degli spagnoli. Ora tocca alla seconda semifinale, quella fra due superpotenze europee come. Si gioca all’Allianz Stadium, a Torino.checon la difesa a tre e manda in dal primo minuto il milanista Theo Hernandez come esterno a tutta fascia. Tridente pesante con titolariinsieme Griezmann, Benzema e Mbappè. Ilinvece che schiera una difesa molto esperta, titolari sono infatti gli ultratrentenni Vertonghen e Alderweireld. Dal primo minuto anche l’ex Atalanta Castagne e Eden Hazard.(3-4-3): Courtois; Alderweireld, ...

