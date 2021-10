Belgio-Francia, il gol di Lukaku è devastante: dominio della squadra di Martinez [VIDEO] (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si sta giocando la seconda semifinale di Nations League, sono in campo Belgio e Francia. Nel primo match successo della Spagna che ha avuto la meglio dei campioni d’Europa dell’Italia. La seconda partita sembra senza storia, la squadra di Martinez ha dominato il primo tempo. Il Belgio passa in vantaggio con un di Carrasco. Lukaku e compagni continuano a giocare molto bene e trovano il raddoppio sempre nel primo tempo. E’ proprio l’ex Inter a siglare il gol del raddoppio con un tiro potentissimo che si infila alle spalle del portiere Lloris. Primi 45 minuti senza storia, la Francia chiamata alla risposta. Lucas Hernández, de paseo con Lukaku ?pic.twitter.com/wttWZtrYVt — Goal España (@GoalEspana) October 7, 2021 L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si sta giocando la seconda semifinale di Nations League, sono in campo. Nel primo match successoSpagna che ha avuto la meglio dei campioni d’Europa dell’Italia. La seconda partita sembra senza storia, ladiha dominato il primo tempo. Ilpassa in vantaggio con un di Carrasco.e compagni continuano a giocare molto bene e trovano il raddoppio sempre nel primo tempo. E’ proprio l’ex Inter a siglare il gol del raddoppio con un tiro potentissimo che si infila alle spalle del portiere Lloris. Primi 45 minuti senza storia, lachiamata alla risposta. Lucas Hernández, de paseo con?pic.twitter.com/wttWZtrYVt — Goal España (@GoalEspana) October 7, 2021 L'articolo ...

