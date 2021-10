Belgio-Francia | ‘derby’ cruciale con vista Qatar

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Stasera alle 20:45 andrà in scena, seconda semifinale di Nations League. Un quasi derby, per la vicinanza geografica tra i due paesi e per la somiglianza delle rispettive culture. Tornando al calcio. Di fronte ci saranno le nazionali più quotate d’Europa, la prima e terza forza del ranking mondiale. La, compagine dalla storia importante, fatta di due trionfi ai Mondiali e altrettanti agli Europei, cercherà il riscatto dopo la brutta parentesi di Euro 2020 e le prestazioni sottotono nelle recenti uscite. Il, squadra composta grandi talenti, ha ben poco da vantare nel proprio palmarés e proprio per questo sarà spinta dalla tanta fame di successo. Questa è una sfida che ha il sapore dello slinding doors per entrambe le squadre. Lukaku e compagni per la definitiva consacrazione, i transalpini ...