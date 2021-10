Belgio-Francia 2-3, Bleus in finale e Lukaku contro l’Italia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Belgio-Francia, nella seconda semifinale della Nations League, si chiude con la vittoria in rimonta dei transalpini, che conquistano la finale, dove se la vedranno con la Spagna. Il Belgio gioca bene solo il primo tempo, poi cala e perde. I Diavoli Rossi affronteranno l’Italia. Così la cronaca della gara. Il primo tempo di Belgio-Francia La gara prende avvio con un ottimo ritmo e al 4? minuto, un’iniziativa offensiva di Lukaku, porta alla conclusione De Bruyne da ottima posizione, che Lloris, con un po’ di straordinari, riesce mettere in corner. Dalla parte opposta, al 7?, Pavard tenta la fortuna con un colpo di tacco dopo un assist di Mbappé, ma è facile la parata per Courtois. De Bruyne torna a provarci al 14?, ma il suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021), nella seconda semidella Nations League, si chiude con la vittoria in rimonta dei transalpini, che conquistano la, dove se la vedranno con la Spagna. Ilgioca bene solo il primo tempo, poi cala e perde. I Diavoli Rossi affronteranno. Così la cronaca della gara. Il primo tempo diLa gara prende avvio con un ottimo ritmo e al 4? minuto, un’iniziativa offensiva di, porta alla conclusione De Bruyne da ottima posizione, che Lloris, con un po’ di straordinari, riesce mettere in corner. Dalla parte opposta, al 7?, Pavard tenta la fortuna con un colpo di tacco dopo un assist di Mbappé, ma è facile la parata per Courtois. De Bruyne torna a provarci al 14?, ma il suo ...

