Belgio - Francia 2 - 2 Live | Benzema e Mbappé rimettono in carreggiata i Blues

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Si gioca a Torino la seconda finale di Nations League, tra, per decidere chi raggiungerà la Spagna nella finale della manifestazione. Un primo tempo giocato sul filo dell'intensità ...

juventusfc : 𝗙𝗼𝗿𝘇𝗮 𝗥𝗮𝗯𝗶𝗼𝘁, 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮! 💪 Questa sera la Francia 🇫🇷 di Rabiot affronterà il Belgio 🇧🇪 nella seconda semifinale di… - CB_Ignoranza : THEO HERNANDEZ PARTE LO STESSOOOOO Belgio-Francia da 2-0 a 2-3, il gol della rimonta lo firma quello che fino allo… - UEFAcom_it : 🇧🇪 Belgio avanti 2️⃣-0️⃣ sulla Francia all'intervallo 🇫🇷 🤔 Rimonta possibile per i Bleus? #UNL | #NationsLeague - SkyTG24 : Nations League, Belgio perde 2-3 contro Francia: si giocherà il terzo posto con l'Italia

Un siluro dal limite al 90' del milanista Theo Hernandez completa last minute la rimonta dallo 0 - 2 della, che all'Allianz Stadium batte 3 - 2 ile raggiunge la Spagna nella finale di Nations League di domenica sera a San Siro. Lukaku e compagni invece nel pomeriggio incroceranno gli ...22.44 Nations League,2 - 3 Sarà laa contendere alla Spagna domenica a San Siro la Nations League, mentre l'Italia affronterà ilper il terzo posto,sempre domenica, ma a Torino. Così ha "...Spettacolo allo Stadium: nel primo tempo segnano Ferreira Carrasco e Lukaku, nella ripresa rimonta francese con Benzema, Mbappé e Theo Hernandez. La finale sarà Spagna-Francia, Mancini invece sfiderà ...Sarà il Belgio ad affrontare l'italia nella finalina per il terzo posto, ma l'esito dell'incontro ha dell'incredibile. Il Belgio si è portato avanti per 2-0 ...