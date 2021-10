Belgio Francia 0-0 LIVE: miracolo di Lloris su De Bruyne (Di giovedì 7 ottobre 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la semifinale di Nations League tra Belgio e Francia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All'”Allianz Stadium” Belgio e Francia si affrontano nel match valido per la semifinale di Nations League. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Belgio Francia 0-0 1? Inizio partita – Comincia la seconda semifinale di Nations League! 4? miracolo di Lloris – Il portiere francese devia clamorosamente il tiro ravvicinato di De Bruyne: occasione sfumata per la squadra di Martinez 23? Mbappé non impensierisce Courtois – Sponde aeree di Griezmann e Benzema per la conclusione al volo del fuoriclasse del PSG, che però non reca alcun tipo di problema al portiere ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la semifinale di Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'”Allianz Stadium”si affrontano nel match valido per la semifinale di Nations League. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 1? Inizio partita – Comincia la seconda semifinale di Nations League! 4?di– Il portiere francese devia clamorosamente il tiro ravvicinato di De: occasione sfumata per la squadra di Martinez 23? Mbappé non impensierisce Courtois – Sponde aeree di Griezmann e Benzema per la conclusione al volo del fuoriclasse del PSG, che però non reca alcun tipo di problema al portiere ...

Advertising

juventusfc : ?????????? ????????????, ????????????! ?? Questa sera la Francia ???? di Rabiot affronterà il Belgio ???? nella seconda semifinale di… - DiMarzio : #Pogba torna a Torino per la gara di #NationsLeague tra la sua #Francia e il #Belgio - Gazzetta_it : Tielemans, Witsel e Tchouameni: la Juve li osserva a casa sua #FranciaBelgio #calciomercato - AnnaMariaDeFalc : Buonasera a tutti. Per caso qualcuno sa dove fanno Belgio-Francia? - idontknow82771 : @simostwt Belgio. Primo perché non potrei mai tifare a favore della Francia, secondo perché mi piacerebbe rivedere… -