Beautiful anticipazioni oggi, 7 ottobre: Hope è convinta che Liam sia felice per Steffy (Di giovedì 7 ottobre 2021) In questa nuova puntata di Beautiful di oggi 7 ottobre 2021: Steffy e Finn si lasciano andare alle emozioni, Thomas vuole che Steffy si rifaccia una vita senza Liam, Hope è felice per Steffy, ma non sa che Liam non approva Nelle anticipazioni di Beautiful di oggi 7 ottobre: Steffy e Finn finalmente si sono lasciati andare alle emozioni e si sono baciati. Thomas ha intimato a Liam di non intromettersi nella vita di Steffy, è giusto che metta una pietra sul passato e vada avanti. Anche Hope è felice per Steffy, ma non sa che Liam ...

