Beach volley, World Tour Finals Cagliari. Bis di Lupo/Nicolai, Carambula/Rossi: sconfitta a testa alta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo successo e quarti di finale in ghiaccio per Lupo/Nicolai nella seconda giornata delle World Tour Finals di Cagliari, mentre per Carambula/Rossi la strada per la fase ad eliminazione diretta si fa in salita e Menegatti/Gottardi sono già fuori dalla fase ad eliminazione. Lupo/Nicolai ottengono in serata la seconda vittoria di oggi, battendo in tre set gli statunitensi Crabb/Gibb al termine di un match simile a quello perso ieri con Varenhorst/Van de Velde. Gli azzurri partono fortissimo e dominano il primo set con il punteggio di 21-11. Gli statunitensi si svegliano dal torpore, rimontano nel secondo set e vincono in volata 21-19. Nel tie break Lupo/Nicolai spazzano via l’aria ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Secondo successo e quarti di finale in ghiaccio pernella seconda giornata delledi, mentre perla strada per la fase ad eliminazione diretta si fa in salita e Menegatti/Gottardi sono già fuori dalla fase ad eliminazione.ottengono in serata la seconda vittoria di oggi, battendo in tre set gli statunitensi Crabb/Gibb al termine di un match simile a quello perso ieri con Varenhorst/Van de Velde. Gli azzurri partono fortissimo e dominano il primo set con il punteggio di 21-11. Gli statunitensi si svegliano dal torpore, rimontano nel secondo set e vincono in volata 21-19. Nel tie breakspazzano via l’aria ...

Advertising

ematr_86 : Aggiornamenti Fivb World Tour Finals in #Cagliari FT -> BEACH-VOLLEY NICOLAI/LUPO 2:1 CRABB/GIBB (USA) e cara… - iltonaliano99 : @brvzovic Perisic conosce solo quella da beach volley - GarauPina : RT @AnsaSardegna: I big del beach volley mondiale in gara al porto di Cagliari. Impianti fatti con 600 tonnellate di sabbia, niente pubblic… - piuturismo : RT @visitriminidmc: A #Rimini l'estate dura tutto l'anno. Palestre open air, campi da beach volley e tennis e giochi aperti anche in invern… - AnsaSardegna : I big del beach volley mondiale in gara al porto di Cagliari. Impianti fatti con 600 tonnellate di sabbia, niente p… -