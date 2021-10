Basket: Nba. Pre - Season, Gallinari a riposo, Atlanta ko con Cleveland (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gli Hawks perdono 96 - 99 contro i Cavaliers, i Lakers si arrendono ai Suns NEW YORK (STATI UNITI) - Turno di riposo per Danilo Gallinari, rimasto in panchina in Cleveland - Atlanta, match della pre - ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gli Hawks perdono 96 - 99 contro i Cavaliers, i Lakers si arrendono ai Suns NEW YORK (STATI UNITI) - Turno diper Danilo, rimasto in panchina in, match della pre - ...

Advertising

RassegnaZampa : #Basket #nba Jokic, partenza col botto. I Lakers perdono Ariza per due mesi - ansacalciosport : Nba: Irving non vaccinato salta allenamento Nets. Causa restrizioni New York,per playmaker a rischio match in casa… - anna_annie12 : Il caso Covid nel basket Nba: la stella Irving non si vaccina, i Nets valutano l’ipotesi di “tagliarlo” a luglio… - FlavioNoFalvio : @loueeh_oioi Sfortunatamente il calcio ha ripreso dal basket americano che a sula volta nel 45 decise di prendere q… - ilVettoJr : RT @fenomeno_pod: C'è un nuovo podcast! Si chiama Air Vismara, è condotto da @dariovismara e parlerà, lo avrete capito, di basket NBA. Oggi… -