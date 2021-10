Basket Nba, 18 ex giocatori accusati di frode sanitaria ed assistenziale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Diciotto ex giocatori della Nba, tra i quali Jamario Moon, Glen Davis e Sebastian Telfair, sono stati accusati di aver frodato il piano di benefici sanitari e assistenziali della lega per circa 4 milioni di dollari. Secondo l’accusa, gli ex giocatori avrebbero portato avanti un piano per frodare il servizio assistenziale presentando richieste false e fraudolente per ottenere il rimborso di spese mediche e dentistiche mai effettivamente sostenute. Lo schema sarebbe stato portato avanti dal 2017 al 2020, momento in cui il piano di assistenza sanitaria ha ricevuto false certificazioni per un totale di circa 3,9 milioni di dollari; di questi, gli imputati hanno ricevuto circa 2,5 milioni di dollari in proventi fraudolenti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Diciotto exdella Nba, tra i quali Jamario Moon, Glen Davis e Sebastian Telfair, sono statidi aver frodato il piano di benefici sanitari e assistenziali della lega per circa 4 milioni di dollari. Secondo l’accusa, gli exavrebbero portato avanti un piano per frodare il serviziopresentando richieste false e fraudolente per ottenere il rimborso di spese mediche e dentistiche mai effettivamente sostenute. Lo schema sarebbe stato portato avanti dal 2017 al 2020, momento in cui il piano di assistenzaha ricevuto false certificazioni per un totale di circa 3,9 milioni di dollari; di questi, gli imputati hanno ricevuto circa 2,5 milioni di dollari in proventi fraudolenti. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Basket #Nba, 18 ex giocatori accusati di frode sanitaria ed assistenziale - Gabbo_tweet : Un mio pezzo su Pau Gasol #gasol #paugasol #nba #basket #ritiro #lakers #kobe - Darteg3 : RT @Frances43901403: @mmilanistaa @PeppePoeta Forse voleva dire che per quei soldi tutto vale e non puoi criticarlo! Alla fine nel basket v… - Frances43901403 : @mmilanistaa @PeppePoeta Forse voleva dire che per quei soldi tutto vale e non puoi criticarlo! Alla fine nel baske… - sportface2016 : #NBA, #Durant su #Irving: 'Vaccinarsi è una decisione personale, rispettiamo la sua scelta' -