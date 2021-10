Basket femminile | Eurolega 2021-2022 | Schio stravince all’esordio | dominato il Landes

(Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ una prima fenomenale quella del Familanell’. Un esordio fantastico per le venete, che dominano contro il, squadra campione di Francia in carica. Una vittoria schiacciante quella di, che si è imposta per 96-56 al termine di un match controllato dal primo all’ultimo minuto. Strepitosa prestazione da parte di Jasmine Keys, che ha messo a referto una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi. Ottima anche la prova di Kitija Laksa (18 punti), ma anche di Francesca Dotto (14) e Olbis Andrè (12). Per le francesi la migliore è stata Celine Dumerc con 14 punti. Ilha provato a tenere botta solo nei primi minuti, ma con il passare del tempoha cominciato a dominare. Le penetrazioni di ...

