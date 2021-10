Basket | Eurolega 2021 2022 | volano Zenit St Petersburg e Barcellona

(Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ iniziata la seconda giornata dell’di. Vola a punteggio pieno loSt, che sbanca il campo dello Zalgiris Kaunas per 70-64. Decisivo un grandissimo Jordan Loyd da 19 punti (6/8 da due). Vince anche il Panathinaikos in casa contro il Fenerbahce per 91-87. I greci giocano uno straordinario quarto periodo da 27 punti e trovano un successo fondamentale. Il top scorer per i padroni di casa è Nedovic (20) mentre dall’altra parte non bastano i 18 punti di Vesely. Cade tra le mura amiche, invece, il Maccabi Tel Aviv, con la Stella Rossa che s’impone per 75-63. I serbi fanno la voce grossa con Kalinic (19) e Wolters (17). A nulla servono, dall’altra parte, i canestri di Wilbekin (18). Vince in trasferta anche, corsara sul ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, #Eurolega: #Zenit e #Barcellona sono a punteggio pieno, bene anche #Panathinaikos e #StellaRossa - alm_94_ : Da quest'anno vorrei seguire con più continuità l'Eurolega di basket: qualcuno può consigliarmi dei podcast o degli… - ilbassanese : Eurolega femminile, il Famila parte fortissimo: al PalaRomare sconfitta la Basket Landes di 40 punti - karda70 : #Basket @EuroLeagueWomen il @familaschio parte fortissimo: al #PalaRomare di #Schio sconfitta la @BasketLandes di 4… - SkySport : #Eurolega, #Shields prima di Baskonia-Olimpia Milano: 'Difesa chiave per vincere' #SkySport #SkyBasket -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega

Dopo i successi in Liga ACB su Valencia e Fuenlabrada, sono arrivati i ko con Badalona e Manresa ed in mezzo anche quello con l'Olympiacos in, in un match dominato dai greci (75 - 50), anche ...Successo al Taliercio per le ragazze orogranata al debutto nel torneo continentale. Hanno battuto le ungheresi dello Szekszard per 80 a 59. di Alberto Bragaglia, montaggio Marco Pacifico Nel servizio ...Zenit e Barcellona battono rispettivamente Zalgiris e Bayern e volano a punteggio pieno in classifica: bene anche Panathinaikos e Stella Rossa.Si sfidano due squadre che hanno negli ultimi anni espresso un buonissimo gioco in EuroLega, lo Zenit che cerca conferme dopo aver sfiorato clamorosamente ...