Basket, Eurolega 2021-2022: Milano vola in Spagna per un’insidiosa trasferta contro il Baskonia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo l’eccellente esordio casalingo contro il CSKA Mosca, l’Olimpia Milano vivrà la sua prima trasferta dell’anno in Eurolega alla Fernando Buesa Arena, la casa del Baskonia Vitoria. Una sfida da sempre insidiosa per l’Armani Exchange, che cerca conferme in campo europeo contro un’avversaria che ha come obiettivo quello di lottare per un piazzamento nei playoff. Milano ha dimostrato di stare bene e le scorie della sconfitta in Supercoppa sono state spazzate via dalla fantastica prestazione contro il CSKA. Un’Olimpia che ha alzata notevolmente il proprio livello difensivo, con l’accoppiata Melli-Hines dominante sotto canestro e con Shavon Shields che si sta adattando al meglio nel ruolo di guardia, posizione che può portare Messina a giocare molto sui ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo l’eccellente esordio casalingoil CSKA Mosca, l’Olimpiavivrà la sua primadell’anno inalla Fernando Buesa Arena, la casa delVitoria. Una sfida da sempre insidiosa per l’Armani Exchange, che cerca conferme in campo europeoun’avversaria che ha come obiettivo quello di lottare per un piazzamento nei playoff.ha dimostrato di stare bene e le scorie della sconfitta in Supercoppa sono state spazzate via dalla fantastica prestazioneil CSKA. Un’Olimpia che ha alzata notevolmente il proprio livello difensivo, con l’accoppiata Melli-Hines dominante sotto canestro e con Shavon Shields che si sta adattando al meglio nel ruolo di guardia, posizione che può portare Messina a giocare molto sui ...

