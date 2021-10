Bargiggia attacca Paola Ferrari | “Parla solo lei! Si autosospenda se ha detto certe cose”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella prima semifinale della Uefa Nations League, la Spagna ha battuto per 1-2 l'Italia a "San Siro" grazie alla doppietta di Ferran Torres con gol azzurro di Pellegrini nel finale. Gli iberici affronteranno domenica 10 ottobre sempre a "San Siro" la vincente di Belgio-Francia, match in programma questa sera all' "Allianz Stadium" di Torino.