(Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ indetta una selezione, riservata al personale in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ““Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche” su cattedra presso I.I.S. “Cestari -Righi” di Chioggia, per la stipula di un contratto a tempo determinato. La cattedra sarà di 18 ore fino al 31 agosto 2022. L'articolo .

orizzontescuola : Bando supplenza annuale A040, domande entro il 12 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Bando supplenza

Orizzonte Scuola

Qualora mi dovesse spettare laposso sfruttare il periodo di assistente amministrativo ... la normativa è lo stessodelle graduatorie permanenti ATA, Per essere ammessi al concorso i ...Ildel concorso ordinario (D. D. 826/2021) prevede la formazione di graduatorie di merito ...presente che attualmente parecchie cattedre delle classi di concorso STEM sono state date in...Supplenze docenti per l'anno scolastico 2021/22, in arrivo il nuovo concorso straordinario: quante cattedre si copriranno?Le operazioni relative alle immissioni in ruolo del Personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022, si sono ormai concluse ed il Ministero dell’Istruzione come di consueto ha pubblicato il report con i ...