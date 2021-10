Bambino di 5 anni rapito a Padova, trovato il furgone con cui è stato portato via (Di giovedì 7 ottobre 2021) David è stato rapito mentre la mamma lo portava all’asilo. E’ stato rinvenuto il furgone utilizzato per portarlo via ma del piccolo nessuna traccia. A volte, purtroppo, i bambini diventano oggetto di contesa familiare. Come è accaduto per il piccolo Eitan – l’unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone – sottratto dal nonno materno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 7 ottobre 2021) David èmentre la mamma lo portava all’asilo. E’rinvenuto ilutilizzato per portarlo via ma del piccolo nessuna traccia. A volte, purtroppo, i bambini diventano oggetto di contesa familiare. Come è accaduto per il piccolo Eitan – l’unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone – sottratto dal nonno materno L'articolo proviene da Leggilo.org.

