Bambino di 5 anni rapito a Padova | è caccia al padre romeno

A Padova un Bambino di 5 anni è stato rapito dal padre mentre si recava a scuola insieme alla mamma: ancora in corso le ricerche, non è escluso che sia stato portato in Romania, dove vive l'uomo. Il piccolo David con la mamma Alexandra, in alto a destra il padre BogdanAnsia e paura per le sorti del piccolo David, il Bambino di 5 anni rapito dal padre due giorni fa a Padova. Ad accusare l'uomo, di nome Bogdan e di origini romene, è la madre moldava del piccolo, Alexandra Moraru, che in stato di shock ha subito denunciato il rapimento alle forze dell'ordine. Quando il Bambino è stato prelevato si trovava proprio con lei, che come d'abitudine lo stava accompagnando a piedi a scuola nel ...

