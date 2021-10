Ballottaggio | il sostegno a Lo Russo rompe la sinistra Potere al Popolo | “Delusi da D’Orsi | ha tradito il progetto”

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Ci eravamo tanto amati”. Potrebbe essere questo il titolo per descrivere lo scenario della galassia delle piccole coalizioni nate per queste amministrative e che alla fine non sono riuscite a raggiungere la soglia di sbarramento per entrare in Consiglio comunale. Unite fino al voto, ora molte strade sembrano essere sul punto di dividersi e molti rapporti già incrinati. Così accade tra Angeloe i suoi alleati che non lo sono più tanto quando si parla di. Se il professore contro l’ipotesi di una vittoria della destra ha dichiarato che voterà Loaldefinisce queste sue parole “inaccettabili, sono il tradimento completo dei presupposti della coalizione che lo ha scelto come proprio candidato sindaco e che noi consideravamo imprescindibili per un percorso comune. ...